"Сміливець" нокаутував "Грома" важким ударом по корпусу (відео)

На вечорі боксу від Top Rank було на що подивитися.

В андеркарді шоу боксу Оскар Вальдес — Робсон Консейсао глядачі стали свідками яскравого нокауту.

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank.

В рамках легкої ваги, в якому виступають українці Василь Ломаченко та Денис Берінчик, на вечорі боксу в Тусоні (штат Арізона, США) зустрілися мексиканець Хуан Рене Тельес на прізвисько "Сміливець" і американський "Грім" Едуардо Гарза. 8-раундовий поєдинок не протривав всю дистанцію, а результат сутички вирішив потужний удар по корпусу в сьомому раунді у виконанні 22-річного мексиканця. 32-річний "Грім" після такого прийти в себе не зумів, і рефері зафіксував технічний нокаут.

Відео нокауту в бою Хуан Рене Тельес — Едуардо Гарза:

Таким чином, Хуан виграв свій 16-й поєдинок в кар’єрі при одній поразці, а ось Едуардо програв свій 5-й бій у профі при 15-и тріумфах і одній нічиїй.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер Владислав Сіренко нокаутував росіянина Олександра Устинова в першому раунді. Для непереможного українця цей успіх став 18-м в кар’єрі.