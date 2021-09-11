Роналду забил гол в первом же матче после возвращения в "Ман Юнайтед" (видео)

Вот теперь Криштиану Роналду точно вернулся на "Олд Траффорд".

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который недавно вернулся в "Манчестер Юнайтед" забил гол в первом же матче после своего возвращения.

В поединке 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ньюкасла" для КриРо не все складывалось гладко. Он был однозначно самым активным на поле, но вот его ударам не хватало то силы, то точности. Однако то, зачем болельщики МЮ пришли на стадион "Олд Траффорд", таки произошло — под занавес первого тайма Криштиану забил! Мейсон Гринвуд пальнул издали, а кипер "Сорок" Фредерик Вудман неудачно отбил перед собой. Мяч отскочил к португальцу, который легко переправил круглого в пустые ворота.

Видео гола Роналду доступно в сети:

МЮ и "Ньюкасл" завершили игру со счетом 4:1 в пользу "красных дьяволов". КриРо оформил дубль, а еще по голу на свой счет записали Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду наконец-то побил невероятный рекорд иранца Али Даеи. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных, забив 111 голов за Португалию.