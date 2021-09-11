Роналду забив гол у першому ж матчі після повернення в "Ман Юнайтед" (відео)

Ось тепер Кріштіану Роналду точно повернувся на "Олд Траффорд".

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду, який недавно повернувся в "Манчестер Юнайтед" забив гол у першому ж матчі після свого повернення.

У поєдинку 4-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) проти "Ньюкасла" для КріРо не все складалося гладко. Він був однозначно найактивнішим на полі, але його ударам не вистачало то сили, то точності. Однак те, навіщо вболівальники МЮ прийшли на стадіон "Олд Траффорд", таки сталося — під завісу першого тайму Кріштіану забив! Мейсон Грінвуд пальнув здалеку, а кіпер "Сорок" Фредерік Вудман невдало відбив "снаряд" перед собою. М’яч відскочив до португальця, який легко переправив круглого у порожні ворота.

Відео голу Роналду доступно в мережі:

Відзначимо, МЮ і "Ньюкасл" зіграли тільки 1-й тайм (рахунок — 1:0 на користь "Червоних Дияволів"). У цій статті по завершенні гри буде доступний повний відеоогляд зустрічі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роналду нарешті побив неймовірний рекорд іранця Алі Даеї. Португалець став кращим бомбардиром в історії на рівні збірних, забивши 111 голів за Португалію.