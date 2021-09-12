Укр

Украинский теннисист проиграл в финале юниорского US Open (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Вячеслав Белинский и Петр Нестеров поздравляют победителей Новость обновлена 12 сентября 2021, 13:35
Вячеслав Белинский и Петр Нестеров поздравляют победителей

На US Open до финала добрался один украинец.

После вылета Элины Свитолиной с четвертьфинала Открытого чемпионата США на Турнире Большого Шлема остался лишь один представитель Украины, правда, в юниорском парном разряде.

Украинский теннисист Вячеслав Белинский вместе с представителем Болгарии Петром Нестеровым добрался до финала US Open-2021 в юниорском парном разряде. В решающем матче болгаро-украинский дуэт встретился с французом Максом Вестфалом и Коулманом Воном из Гонконга. Итогом встречи стала победа последних со счетом 3:6, 7:5, 1:10.

Для 17-летнего Белинского это стало первым финалом на ТБШ в карьере. К слову, дуэт украинца и болгарина имел восьмой номер посева.

Видеообзор матча Вячеслав Белинский/Петр Нестеров – Макс Вестфал/Коулман Вон:

Отметим, победительницей US Open в женском одиночном разряде стала 150-я ракетка мира Эмма Радукану, которая в финале одолела обидчицу Свитолиной канадку Лейлу Анни Фернандес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известную российскую теннисистку обокрали, в частности у нее пропали даже олимпийские медали.

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Киев
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Категория
Украина хочет провести Олимпийские игры
Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр: что ответили в МОК
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Олег Верняев
"Сюсюканья не будет": гимнаст Верняев угрожает сменить гражданство
Дата публикации
Категория
Пропагандистский молитвослов УПЦ МП
"Православный талибан": в церквях УПЦ МП продают книги с молитвами "за Россию" — фотофакт