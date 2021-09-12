Украинский теннисист проиграл в финале юниорского US Open (видео)

На US Open до финала добрался один украинец.

После вылета Элины Свитолиной с четвертьфинала Открытого чемпионата США на Турнире Большого Шлема остался лишь один представитель Украины, правда, в юниорском парном разряде.

Украинский теннисист Вячеслав Белинский вместе с представителем Болгарии Петром Нестеровым добрался до финала US Open-2021 в юниорском парном разряде. В решающем матче болгаро-украинский дуэт встретился с французом Максом Вестфалом и Коулманом Воном из Гонконга. Итогом встречи стала победа последних со счетом 3:6, 7:5, 1:10.

Для 17-летнего Белинского это стало первым финалом на ТБШ в карьере. К слову, дуэт украинца и болгарина имел восьмой номер посева.

Видеообзор матча Вячеслав Белинский/Петр Нестеров – Макс Вестфал/Коулман Вон:

Отметим, победительницей US Open в женском одиночном разряде стала 150-я ракетка мира Эмма Радукану, которая в финале одолела обидчицу Свитолиной канадку Лейлу Анни Фернандес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известную российскую теннисистку обокрали, в частности у нее пропали даже олимпийские медали.