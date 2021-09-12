"Динамо" - "Бенфика": букмекеры не верят в успешный старт киевлян в Лиге чемпионов

"Динамо" — аутсайдер встречи с "Бенфикой".

Киевское "Динамо", которое уверенно лидирует в чемпионате Украины после победы над "Металлистом-1925", далеко не фаворит в ближайшем матче Лиги чемпионов с "Бенфикой".

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч.

По мнению специалистов, "Бело-синие" — явный аутсайдер поединка с португальцами, даже несмотря на то, что игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". На успех киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 3,40. В то же время ничья и поражение чемпионов Украины оценивается в 3,40 и 2,23 соответственно. Аналитики прогнозируют, что встреча 1-го тура группового этапа ЛЧ 2021/22 завершится со счетом 1:1 (коэффициент 6,70).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Бенфика" (данные за 12 сентября):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 3,40 — ничья 3,40 — победа "Бенфики" 2,23)

"Динамо" и "Бенфика" выступают в группе Е Лиги чемпионов вместе с "Баварией" и "Барселоной".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роман Яремчук забил в последнем матче за "Бенфику", а лиссабонский коллектив разгромил "Санта Клару" (0:5).