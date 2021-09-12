"Динамо" — "Бенфіка": букмекери не вірять в успішний старт киян у Лізі чемпіонів

"Динамо" — аутсайдер зустрічі з "Бенфікою".

Київське "Динамо", яке впевнено лідирує в чемпіонаті України після перемоги над "Металістом-1925", далеко не фаворит в найближчому матчі Ліги чемпіонів з "Бенфікою".

Про це повідомляє букмекерська контора Парі-Матч.

На думку фахівців, "Біло-сині" — явний аутсайдер поєдинку з португальцями, навіть незважаючи на те, що гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". На успіх киян можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,40. У той же час нічия і поразка чемпіонів України оцінюється в 3,40 і 2,23 відповідно. Аналітики прогнозують, що зустріч 1-го туру групового етапу ЛЧ 2021/22 завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,70).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Бенфіка" (дані за 12 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 3,40 — нічия 3,40 — перемога "Бенфіки" 2,23)

"Динамо" і "Бенфіка" виступають в групі Е Ліги чемпіонів разом з "Баварією" і "Барселоною".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роман Яремчук забив в останньому матчі за "Бенфіку", а лісабонський колектив розгромив "Санта Клару" (0:5).