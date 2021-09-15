Ребров выиграл первую награду в ОАЭ

Сергей Ребров получил признание в ОАЭ.

Главный тренер футбольного клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим наставником августа в чемпионате ОАЭ.

Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Айна" в twitter.

Украинский специалист в голосовании опередил своих коллег из "Аль-Ахли" и "Аль-Шаржа" Махди Али и Абдулазиза Аль-Анбери соответственно. Таким образом, украинец выиграл первую награду в Объединенных Арабских Эмиратах.

سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس #نادي_العين pic.twitter.com/UwKeEoytjc — نادي العين (@alainfcae) September 15, 2021

Отметим, команда Реброва выиграла все три стартовые встречи в чемпионате ОАЭ и по дополнительным показателям опережает "Аль-Шаржу" в турнирной таблице Первого дивизиона. В августе "Аль-Айн" победил "Хаур-Факкан" (1:3) и "Клуб Эмирейтс" (2:0), а в сентябре подопечные украинского специалиста оказались сильнее "Банияса" (1:0).

"Телеграф" напоминает, что Сергей Ребров рассматривался основной кандидатурой на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Украинец не сумел разорвать свой контракт с "Аль-Айном" и остался работать в ОАЭ, а место в национальной команде занял Александр Петраков. Позднее Шевченко заявил, что не хотел уходить из стана "Желто-синих".