Ребров виграв першу нагороду в ОАЕ

Сергій Ребров отримав визнання в ОАЕ.

Головний тренер футбольного клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров визнаний кращим наставником серпня в чемпіонаті ОАЕ.

Про це повідомляє прес-служба "Аль-Айна" в twitter.

Український фахівець в голосуванні випередив своїх колег з "Аль-Ахлі" і "Аль-Шаржа" Махді Алі і Абдулазіза Аль-Анбера відповідно. Таким чином, українець виграв першу нагороду в Об’єднаних Арабських Еміратах.

سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس #نادي_العين pic.twitter.com/UwKeEoytjc — نادي العين (@alainfcae) September 15, 2021

Відзначимо, команда Реброва виграла всі три стартові зустрічі в чемпіонаті ОАЕ і за додатковими показниками випереджає "Аль-Шарж" в турнірній таблиці Першого дивізіону. У серпні "Аль-Айн" переміг "Хаурію-Факкан" (1:3) і "Клуб Емірейтс" (2:0), а у вересні підопічні українського фахівця виявилися сильнішими за "Баніяс" (1:0).

"Телеграф" нагадує, що Сергій Ребров розглядався основною кандидатурою на пост головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка. Українець не зміг розірвати свій контракт з "Аль-Айном" і залишився працювати в ОАЕ, а місце в національній команді зайняв Олександр Петраков. Пізніше Шевченко заявив, що не хотів йти зі стану "Жовто-синіх".