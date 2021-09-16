Украинец одной передачей остановил миллиардный состав ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

Эдуард Соболь блеснул в Европе.

Защитник сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь оформил ассист в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против ПСЖ.

Голевая передача от украинца помогла его команде сравнять счет в игре, а также взять одно очко в битве с французским грандом, стоимость состава которого оценивается в 997,25 млн евро по версии Transfermarkt.

Игра для чемпионов Бельгии складывалась не лучшим образом. Уже на 15-й минуте Андер Эррера открыл счет в матче. Испанец удачно замкнул прострел от Килиана Мбаппе с левого фланга. Через 12 минут "Брюгге" отыгралось. Соболь прострелил слева, а Ханс Ванакен мощным ударом прошил Кейлора Наваса. После этого команды больше не забивали, сыграв вничью 1:1.

Отметим, состав "Брюгге" оценивается в 150,30 млн евро.

Видеообзор матча "Брюгге" — ПСЖ:

"Телеграф" напоминает, что в среду, 15 сентября, донецкий "Шахтер" сенсационно умудрился проиграть новичку Лиги чемпионов — "Шерифу", при чем чемпионы Молдовы выиграли в Тирасполе по делу.