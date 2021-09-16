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Українець однією передачею зупинив мільярдний склад ПСЖ в Лізі чемпіонів (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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"Брюгге" святкує нічию з ПСЖ Новина оновлена 16 вересня 2021, 11:11
"Брюгге" святкує нічию з ПСЖ

Едуард Соболь блиснув в Європі.

Захисник збірної України та бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь оформив ассист в матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти ПСЖ.

Гольова передача від українця допомогла його команді зрівняти рахунок у грі, а також взяти одне очко в битві з французьким грандом, вартість складу якого оцінюється в 997,25 млн євро за версією Transfermarkt.

Гра для чемпіонів Бельгії складалася не кращим чином. Вже на 15-й хвилині Андер Еррера відкрив рахунок в матчі. Іспанець вдало замкнув простріл від Кіліана Мбаппе з лівого флангу. Через 12 хвилин "Брюгге" відігралося. Соболь прострілив зліва, а Ганс Ванакен потужним ударом прошив Кейлора Наваса. Після цього команди більше не забивали, зігравши внічию 1:1.

Відзначимо, склад "Брюгге" оцінюється в 150,30 млн євро.

Відеоогляд матчу "Брюгге" — ПСЖ:

"Телеграф" нагадує, що в середу, 15 вересня, донецький "Шахтар" сенсаційно примудрився програти новачкові Ліги чемпіонів — "Шерифу", при чому чемпіони Молдови заслужено виграли в Тирасполі.

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