Укр

Такое удавалось только одному: форвард "Аякса" забил 4 гола в дебютном матче Лиги чемпионов (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Себастьен Алле забивает гол "Спортингу" Новость обновлена 16 сентября 2021, 11:53
Себастьен Алле забивает гол "Спортингу"

Себастьен Алле вмиг стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

Нападающий "Аякса" и сборной Кот-дʼИвуара Себастьен Алле забил 4 гола в своем дебютном матче в Лиге чемпионов УЕФА. Таким образом, ивуарийский футболист повторил достижение легендарного Марка ван Бастена.

Об этом сообщает OptaJohan в twitter.

В гостевом матче против "Спортинга" Алле забил четыре гола "Аякса" из пяти. На все это хозяева сумели ответить лишь точным выстрелом от Жуана Паулу Диаша Фернандеша. Для Себастьена это был дебютный поединок в главном еврокубке. Ранее четыре гола в своем дебютном матче в Лиге чемпионов забивал лишь игрок "Милана" Марко ван Бастен, который оформил покер в ворота "Гетеборга" (4:0) в сезоне 1992/1993.

Видеообзор матча "Спортинг" — "Аякс" (1:5):

Видео голов Ван Бастена в ворота "Гетеборга":

К слову, Алле стал и лучшим бомбардиром ЛЧ текущего розыгрыша. "Аякс" Себастьена уверенно лидирует в группе С, опережая "Боруссию" Д по дополнительным показателям. "Бешикташ" и "Спортинг" пасут задних.

Отметим, 15 сентября "Шахтер" неудачно стартовал на групповой стадии ЛЧ, проиграв в гостях "Шерифу" со счетом 2:0.

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