Таке вдавалося лише одному: форвард "Аякса" забив 4 голи в дебютному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Себастьєн Алле вмить став найкращим бомбардиром ЛЧ.

Нападник "Аякса" і збірної Кот-д’Івуару Себастьєн Алле забив 4 голи в своєму дебютному матчі в Лізі чемпіонів УЄФА. Таким чином, івуарійський футболіст повторив досягнення легендарного Марка ван Бастена.

Про це повідомляє OptaJohan в twitter.

У гостьовому матчі проти "Спортінга" Аллі забив чотири голи "Аякса" з п’яти. На все це господарі зуміли відповісти лише точним пострілом від Жуана Паулу Диаша Фернандеша. Для Себастьєна це був дебютний поєдинок у найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Раніше чотири голи в своєму дебютному матчі в Лізі чемпіонів забивав лише гравець "Мілана" Марко ван Бастен, який оформив покер у ворота "Гетеборга" (4:0) в сезоні 1992/1993.

Відеоогляд матчу "Спортинг" — "Аякс" (1:5):

Відео голів Ван Бастена у ворота "Гетеборга":

До слова, Аллі зараз являється найкращим бомбардиром ЛЧ поточного розіграшу. "Аякс" Себастьєна впевнено лідирує в групі С, випереджаючи "Боруссію" Д за додатковими показниками. "Бешикташ" і "Спортінг" пасуть задніх.

Відзначимо, 15 вересня "Шахтар" невдало стартував на груповій стадії ЛЧ, програвши в гостях "Шерифу" з рахунком 2:0.