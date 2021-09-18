"Не команда, а х***я": Сабо жестко раскритиковал "Зарю"

Йожеф Сабо жестко прошелся по "Заре".

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо подвел итоги матча 1-го тура Лиги конференций "Буде-Глимт" — "Заря" (3:1).

Сабо дал комментарий ua.tribuna по этому поводу.

По словам эксперта, который играл и тренировал луганский клуб, он из-за этой игры не спал всю ночь. Сабо задается вопросом, зачем "Заре" выступать на международном уровне, если она каждую игру пропускают по 3-4 гола. Йожеф считает, что пока луганский коллектив лишь набирается стыда в еврокубках. Кроме того, экс-тренер "Динамо" заявил, что коллектив Виктора Скрипника не показывает достойную игру, а его подопечные даже не могут нормально принять мяч.

"Это не команда, это х***я какая-то", — заявил Сабо.

Также специалист сравнил выступление "Колоса", который покинул Лигу конференций еще на стадии квалификации, уступив по пенальти карагандинскому "Шахтеру", с игрой луганчан. По мнению Сабо, команда из Ковалевки хоть показала борьбу.

"Да. "Колос" проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б***ь, и получают по 3-4 гола", — высказался Сабо.

"Телеграф" напоминает, что "Заря" вылетела из квалификации Лиги Европы, дважды проиграв "Рапиду" (0:3, 2:3).