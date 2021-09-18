"Це не команда, а х *** я": Сабо жорстко розкритикував "Зорю"

Йожеф Сабо жорстко пройшовся по "Зорі".

Колишній головний тренер "Динамо" і збірної України, а нині футбольний експерт Йожеф Сабо підвів підсумки матчу 1-го туру Ліги конференцій "Буде-Глімт" — "Зоря" (3:1).

Сабо дав коментар ua.tribuna з цього приводу.

За словами експерта, який грав і тренував луганський клуб, він через цю гру не спав всю ніч. Сабо задається питанням, навіщо "Зорі" виступати на міжнародному рівні, якщо вона кожну гру пропускає по 3-4 голи. Йожеф вважає, що поки луганський колектив лише набирається сорому в єврокубках. Крім того, екс-тренер "Динамо" вважає, що колектив Віктора Скрипника не показує гідну гру, а його підопічні навіть не можуть нормально прийняти м’яч.

"Це не команда, це х *** я якась", — заявив Сабо.

Також фахівець порівняв виступ "Колоса", який покинув Лігу конференцій ще на стадії кваліфікації, поступившись по пенальті карагандинському "Шахтарю", з грою луганчан. На думку Сабо, команда з Ковалівки хоч показала боротьбу.

"Так. "Колос" програв по пенальті, але все одно нормально. А ці четвертий матч програють, б***ь, і отримують по 3-4 голи", — висловився Сабо.

"Телеграф" нагадує, що "Зоря" вилетіла з кваліфікації Ліги Європи, двічі програвши "Рапіду" (0:3, 2:3).