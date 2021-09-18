Укр

"Днепр-1" - "Верес": прямая видеотрансляция матча первенства Украины

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Днепр-1" - "Верес" Новость обновлена 18 сентября 2021, 16:22
"Днепр-1" - "Верес"

"Днепр-1" в рамках 8-го тура УПЛ принимает "Верес".

В субботу, 18 сентября, "Днепр-1", который в прошлом туре был повержен "Шахтером", в рамках матча 8-го тура чемпионата Украины 2021/22 сыграет домашний поединок против "Вереса". В этой статье можно будет посмотреть видеотрансляцию игры онлайн. Начало поединка, который пройдет на "Днепр-Арене", запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матч доступна на YouTube-канале Football Hub:

Команды подходят к игре в разном настроении. Днепряне попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от "Горняков", а вот "Народный клуб" имееют впечатляющую серию из трех побед. В последнем поединке подопечные Юрия Вирта одолели ФК Львов (1:0). Тем не менее "Днепр" (5-е место, 13 очков) находится выше в турнирной таблице, ровенский коллектив с 11 баллами — восьмой.

Добавим, что сегодня свои матчи первенства Украины сыграют и "Динамо", и "Шахтер". Киевляне проведут поединок с "Александрией", а "Горняки" — с "Мариуполем".

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины.

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Верес #ФК Днепр-1
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