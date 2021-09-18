"Дніпро-1" — "Верес": пряма відеотрансляція матчу першості України

"Дніпро-1" в рамках 8-го туру УПЛ приймає "Верес".

У суботу, 18 вересня, "Дніпро-1", який в минулому турі ЧУ програв "Шахтарю", в рамках матчу 8-го туру чемпіонату України 2021/22 зіграє домашній поєдинок проти "Вереса". У цій статті можна буде подивитися відеотрансляцію гри онлайн. Початок поєдинку, який пройде на "Дніпро-Арені", заплановано на 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу доступна на YouTube-каналі Football Hub:

Команди підходять до гри в різному настрої. Дніпряни спробують реабілітуватися перед своїми вболівальниками за поразку від "Гірників", а ось "Народний клуб" має вражаючу серію з трьох перемог. В останньому поєдинку підопічні Юрія Вірта здолали ФК Львів (1:0). Проте "Дніпро" (5-е місце, 13 очок) знаходиться вище в турнірній таблиці, рівненський колектив з 11 балами — восьмий.

Додамо, що сьогодні свої матчі першості України зіграють і "Динамо", і "Шахтар". Кияни проведуть поєдинок з "Олександрією", а "Гірники" — з "Маріуполем".

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