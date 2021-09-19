Ломаченко проведет бой с африканским нокаутером (видео)

Василий Ломаченко вновь встретится с бывшим соперником Теофимо Лопеса.

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), похоже, не сумел договориться о проведении боя с американцем Теофимо Лопесом и теперь свой следующий поединок украинец проведет против ганского легковеса Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Об этом сообщает официальная страничка украинского боксера в Instagram.

Василий вернется на ринг 11 декабря, а противостоять украинцу будет известный легковес-нокаутер Комми. Примечательно, что оба боксера проиграли Теофимо Лопесу, и если Ломаченко уступил судейским решением, то вот ганец улетел в тяжелый нокаут уже во втором раунде.

В своем последнем поединке Loma в 9-м раунде нокаутировал Масаеши Накатани. Комми, в свою очередь, потушил свет Джексону Мартинесу в 6-м раунде.

Лучшие удары Комми:

Как Ричард проиграл Теофимо Лопесу:

Отметим, главная цель Ломаченко — вновь сразиться с Лопесом. Американец проведет защиту титулов против австралийца Джорджа Камбососа-младшего уже 4 октября. Затем, по его словам, он перейдет в следующую весовую категорию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отец Ломаченко будет работать в углу Александра Усика в бою против Энтони Джошуа.