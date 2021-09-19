Ломаченко проведе бій з африканським нокаутером (відео)

Василь Ломаченко знову зустрінеться з колишнім суперником Теофімо Лопеса.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (15-2, 11 КО), схоже, не зміг домовитися про проведення бою з американцем Теофімо Лопесом і тепер свій наступний поєдинок українець проведе проти ганського легковаговика Річарда Коммі (30-3, 27 КО).

Про це повідомляє офіційна сторінка українського боксера в Instagram.

Василь повернеться на ринг 11 грудня, а протистояти українцю буде відомий легковаговик-нокаутер Коммі. Примітно, що обидва боксери програли Теофімо Лопесу, і якщо Ломаченко поступився суддівським рішенням, то ось ганець опинився у важкому нокауті вже у другому раунді.

У своєму останньому поєдинку Loma в 9-му раунді нокаутував Масайоші Накатані. Коммі, в свою чергу, загасив світло Джексону Мартінесу в 6-му раунді.

Кращі удари Коммі:

Як Річард програв Теофімо Лопесу:

Відзначимо, головна мета Ломаченко — знову битися з Лопесом. Американець проведе захист титулів проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого вже 4 жовтня. Потім, за його словами, він перейде в наступну вагову категорію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що батько Ломаченка буде працювати в кутку Олександра Усика в бою проти Ентоні Джошуа.