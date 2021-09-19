Травмированный вратарь стал героем матча, сделав три великолепных сейва (видео)

Удивительная история произошла за океаном.

В матче регулярного сезона североамериканской футбольной лиги МЛС, куда может отправиться тренировать Андрей Шевченко, травмированный вратарь сделал несколько эффектных сейвов.

Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном канале в YouTube.

В поединке регулярного сезона "Нью Инглэнд Революшн" — "Коламбус Крю". Вратарь последних Элой Ром на 85-й минуте при счете 1:1 серьезно травмировал ногу, исполняя свободный удар. Заменить кипера было некем и он решил достоять в воротах до конца игры. Футболисты хозяев предприняли отчаянные попытки, чтобы вырвать победу, однако именно Ром стал непреодолимым препятствием на пути к триумфу. 32-летний кипер сборной Кюрасао сделал три эффектных сейва. У вратаря явно болела нога и спасти свои ворота он сумел лишь благодаря грамотно выбранной позиции.

Пресс-служба МЛС отметила силу воли спортсмена и опубликовала видеонарезку с его сейвами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче МЛС форвард "Далласа" Хесус Ферейра забил блестящий гол в ворота ФК "Реал Солт-Лейк".