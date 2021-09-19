Травмований воротар став героєм матчу, зробивши три чудових сейви (відео)

Дивовижна історія сталася за океаном.

У матчі регулярного сезону північноамериканської футбольної ліги МЛС, куди може відправитися тренувати Андрій Шевченко, травмований воротар зробив кілька ефектних сейвів.

Про це повідомляє прес-служба ліги на офіційному каналі в YouTube.

У поєдинку регулярного сезону "Нью Інгленд Революшн" — "Коламбус Крю" (1:1). Воротар останніх Елой Ром на 85-й хвилині за рахунку 1:1 серйозно травмував ногу, виконуючи вільний удар. Замінити кіпера було ніким і він вирішив достояти в воротах до кінця гри. Футболісти господарів зробили відчайдушні спроби, щоб вирвати перемогу, проте саме Ром став непереборною перешкодою на шляху до тріумфу. 32-річний кіпер збірної Кюрасао зробив три ефектних сейва. У воротаря явно боліла нога і врятувати свої ворота він зумів лише завдяки гарно обраній позиції.

Прес-служба МЛС відзначила силу волі спортсмена і опублікувала відеонарізку з його сейвами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в матчі МЛС форвард "Далласа" Хесус Ферейра забив блискучий гол в ворота ФК "Реал Солт-Лейк".