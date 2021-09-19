Рус

Травмований воротар став героєм матчу, зробивши три чудових сейви (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Елой Ром травмувався, а потім зробив кілька сейвів Новина оновлена 19 вересня 2021, 12:30
Елой Ром травмувався, а потім зробив кілька сейвів

Дивовижна історія сталася за океаном.

У матчі регулярного сезону північноамериканської футбольної ліги МЛС, куди може відправитися тренувати Андрій Шевченко, травмований воротар зробив кілька ефектних сейвів.

Про це повідомляє прес-служба ліги на офіційному каналі в YouTube.

У поєдинку регулярного сезону "Нью Інгленд Революшн" — "Коламбус Крю" (1:1). Воротар останніх Елой Ром на 85-й хвилині за рахунку 1:1 серйозно травмував ногу, виконуючи вільний удар. Замінити кіпера було ніким і він вирішив достояти в воротах до кінця гри. Футболісти господарів зробили відчайдушні спроби, щоб вирвати перемогу, проте саме Ром став непереборною перешкодою на шляху до тріумфу. 32-річний кіпер збірної Кюрасао зробив три ефектних сейва. У воротаря явно боліла нога і врятувати свої ворота він зумів лише завдяки гарно обраній позиції.

Прес-служба МЛС відзначила силу волі спортсмена і опублікувала відеонарізку з його сейвами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в матчі МЛС форвард "Далласа" Хесус Ферейра забив блискучий гол в ворота ФК "Реал Солт-Лейк".

Теги:
#Футбол #МЛС
Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Інтерв'ю
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Категорія
У Києві представники ЛГТБ вийшли на марш
З військовими, поцілунками і легким "оголенням": як проходить Марш рівності в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021
В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня
Дата публікації
Категорія
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Дата публікації
Категорія
Вибори в Росії
Ватажки "ДНР" — "ЛНР" показово принизили "республіканські" паспорта