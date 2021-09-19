"Заря" - "Черноморец": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

"Заря" и "Черноморец" сыграют в Запорожье.

В воскресенье, 19 сентября, "Заря", которая неудачно стартовала в Лиге конференций, в рамках матча 8-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 принимает одесский "Черноморец". Встреча состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.

В этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция игры от Football Hub.

По итогам семи туров "Заря" с 11 очками в активе разместилась на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. "Черноморец", в свою очередь, с 5-ю баллами идет на 14-й позиции. Обеим командам необходимы победы, а "Заре", которая не может взять очки в еврокубках, нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за последние неудачи.

Отметим, в прошлом туре "Заря" сыграла вничью с "Рухом" (1:1), а "Моряки" вырвали ничью в игре с "Минаем" (2:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Йожеф Сабо жестко прошелся по "Заре", которая уступила норвежскому "Буде-Глимту" (3:1) в первом туре группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22.