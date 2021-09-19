"Зоря" — "Чорноморець": пряма відеотрансляція матчу чемпіонату України

"Зоря" і "Чорноморець" зіграють в Запоріжжі.

У неділю, 19 вересня, "Зоря", яка невдало стартувала в Лізі конференцій, в рамках матчу 8-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 приймає одеський "Чорноморець". Зустріч відбудеться в Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок поєдинку — о 19:30 за київським часом.

У цій статті ближче до початку поєдинку буде доступна пряма відеотрансляція гри від Football Hub.

За підсумками семи турів "Зоря" з 11 очками в активі розмістилася на 7-му місці в турнірній таблиці чемпіонату України. "Чорноморець", в свою чергу, з 5-ма балами йде на 14-й позиції. Обом командам потрібні перемоги, а "Зорі", яка не може взяти очки в єврокубках, потрібно реабілітуватися перед своїми вболівальниками за останні невдачі.

Відзначимо, в минулому турі "Зоря" зіграла внічию з "Рухом" (1:1), а "Моряки" вирвали нічию в грі з "Минаєм" (2:2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Йожеф Сабо жорстко пройшовся по "Зорі", яка поступилася норвезькому "Буде-Глімту" (3:1) в першому турі групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22.