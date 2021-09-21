В результате несчастного случая погиб 16-летний фехтовальщик сборной Украины Тимофей Сас: что известно

Вполне возможно, что 16-летнего фехтовальщика убило током

Член национальной сборной Украины по фехтованию Тимофей Сас (Калитовский) погиб в результате несчастного случая в воскресенье, 19 сентября. Вполне вероятно, что талантливого спортсмена могло убить током на рыбалке.

О смерти шпажиста сообщила Национальная федерация фехтования Украины.

Причиной смерти 16-летнего парня назвали трагический несчастный случай. Также сообщили, что прощание с Тимофеем Сасом состоится во вторник, 21 сентября. Прощальная церемония начнется в 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец", воспитанником которого был спортсмен.

Как сообщает УНИАН, вполне возможно, что 16-летнего фехтовальщика убило током во время рыбалки. Об инциденте в Киевской области "Телеграф" сообщал накануне — два подростка в селе Гнедин решили порыбачить с моста у реки, когда при попытке закинуть удочку одним из них, леска зацепилась за линию электропередачи, в результате чего несовершеннолетний получил удар током и скончался. Очевидно, что это был Тимофей Сас, ведь дата смерти и возраст погибшего подростка совпадают.

Стоит отметить, что Тимофею Сасу провоцировали в фехтовании большое будущее. В феврале 2021 он стал победителем турнира памяти Александра Захарова, который проходил в Харькове.

Фехтовальщик Тимофей Сас погиб в возрасте 16 лет

Как сообщал "Телеграф" ранее, несчастный случай произошел с 19-летним американским футболистом Джамаркусом МакФарланд — он погиб в результате обрыва лифта.