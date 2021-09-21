Укр

В результате несчастного случая погиб 16-летний фехтовальщик сборной Украины Тимофей Сас: что известно

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Украинский 16-летний фехтовальщик Тимофей Сас погиб Новость обновлена 21 сентября 2021, 12:51
Украинский 16-летний фехтовальщик Тимофей Сас погиб

Вполне возможно, что 16-летнего фехтовальщика убило током

Член национальной сборной Украины по фехтованию Тимофей Сас (Калитовский) погиб в результате несчастного случая в воскресенье, 19 сентября. Вполне вероятно, что талантливого спортсмена могло убить током на рыбалке.

О смерти шпажиста сообщила Национальная федерация фехтования Украины.

Причиной смерти 16-летнего парня назвали трагический несчастный случай. Также сообщили, что прощание с Тимофеем Сасом состоится во вторник, 21 сентября. Прощальная церемония начнется в 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец", воспитанником которого был спортсмен.

Как сообщает УНИАН, вполне возможно, что 16-летнего фехтовальщика убило током во время рыбалки. Об инциденте в Киевской области "Телеграф" сообщал накануне — два подростка в селе Гнедин решили порыбачить с моста у реки, когда при попытке закинуть удочку одним из них, леска зацепилась за линию электропередачи, в результате чего несовершеннолетний получил удар током и скончался. Очевидно, что это был Тимофей Сас, ведь дата смерти и возраст погибшего подростка совпадают.

Стоит отметить, что Тимофею Сасу провоцировали в фехтовании большое будущее. В феврале 2021 он стал победителем турнира памяти Александра Захарова, который проходил в Харькове.

Фехтовальщик Тимофей Сас погиб в возрасте 16 лет
Фехтовальщик Тимофей Сас погиб в возрасте 16 лет

Как сообщал "Телеграф" ранее, несчастный случай произошел с 19-летним американским футболистом Джамаркусом МакФарланд — он погиб в результате обрыва лифта.

Теги:
#Киевская область #Смерть #Подросток #Фехтовальщики
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
Интервью
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Игра против Зеленского - на руку Разумкову, но есть опасность: светит ли спикеру Рады скорая отставка?
Дата публикации
Категория
Карантин в Украине усилят с 23 сентября
"Желтая" зона откладывается: в Минздраве рассказали, когда карантин в Украине усилят
Дата публикации
Категория
Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе
Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом