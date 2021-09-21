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Внаслідок нещасного випадку загинув 16-річний фехтувальник збірної України Тимофій Сас: що відомо

Автор
Анна Дворовенко
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Український 16-річний фехтувальник Тимофій Сас загинув Новина оновлена 21 вересня 2021, 12:28
Український 16-річний фехтувальник Тимофій Сас загинув

Цілком можливо, що 16-річного фехтувальника вбило струмом

Член національної збірної України з фехтування Тимофій Сас (Калітовський) загинув внаслідок нещасного випадку у неділю, 19 вересня. Цілком ймовірно, що талановитого спортсмена могло вбити струмом на рибалці.

Про смерть шпажиста повідомила Національна федерація фехтування України.

Причиною смерті 16-річного хлопця назвали трагічний нещасний випадок. Також повідомили, що прощання з Тимофієм Сасом відбудеться у вівторок, 21 вересня. Прощальна церемонія розпочнеться о 13:30 біля входу у спорткомплекс ДЮСШ "Армієць", вихованцем якого був спортсмен.

Як повідомляє УНІАН, цілком можливо, що 16-річного фехтувальника вбило струмом під час риболовлі. Про інцидент у Київській області "Телеграф" повідомляв напередодні — два підлітки у селі Гнідин вирішили порибалити з моста біля річки, коли при спробі закинути вудку одним з них, волосінь зачепилася за лінію електропередачі, внаслідок чого неповнолітній отримав удар струмом і помер. Очевидно, що це був Тимофій Сас, адже дата смерті і вік загиблого підлітка співпадає.

Варто зазначити, що Тимофію Сасу провокували у фехтуванні велике майбутнє. У лютому 2021 року він став переможцем турніру памʼяті Олександра Захарова, який проходив у Харкові.

Фехтувальник Тимофій Сас загинув у віці 16 років
Фехтувальник Тимофій Сас загинув у віці 16 років

Як повідомляв "Телеграф" раніше, нещасний випадок стався з 19-річним американським футболістом Джамаркусом Макфарландом — він загинув внаслідок обриву ліфта.

Теги:
#Київська область #Смерть #Підліток #Фехтувальники
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