Укр

"Саша его вынесет за 3-7 раундов": Редкач сделал прогноз на бой Усик - Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Иван Редкач Новость обновлена 21 сентября 2021, 15:50
Иван Редкач

Иван Редкач верит в своего соотечественника.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, недавно оскорбивший украинцев, назвал фаворита боя Энтони Джошуа — Александр Усик.

Своим мнением о поединке Редкач поделился на своей страничке в Instagram.

По мнению Редкача, Джошуа хоть и побил двух олимпийских чемпионов (Александра Поветкина и Владимира Кличко), но с третьим (Усиком) не справится, ведь украинец подходит к поединку в идеальном возрасте, в отличии от двух вышеназванных супертяжей. Иван уверен, что Усик добьется досрочной победы над Джошуа в 3-7 раунде.

Иван Редкач дал прогноз на бой Усик - Джошуа
Иван Редкач дал прогноз на бой Усик - Джошуа

"Саша его вынесет за 3-7 раундов", - считает Редкач, который призвал болельщиков запастись попкорном на вечер бокса 25 сентября.

Бой Усик — Джошуа состоится в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько в Украине смотреть этот поединок, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Накануне стали известны гонорары боксеров. К слову, украинец получит рекордный заработок в своей карьере, а британец будет довольствоваться весьма средними цифрами для себя.

Теги:
#Бокс #Иван Редкач #Александр Усик #Энтони Джошуа
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