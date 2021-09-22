"Никакой тихой волны": Гвоздик дал совет Усику перед боем с Джошуа

Александр Гвоздик верит в своего соотечественника.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик высказался касательно ближайшего чемпионского поединка в супертяжелом весе Энтони Джошуа — Александр Усик.

Цитирует Гвоздика sportarena.

Гвоздик считает Усика более мастеровитым боксером, чем Джошуа, однако он предостерег Сашу. По мнению бывшего боксера, Усику нельзя допустить плавного течения боя, ведь это будет на руку AJ. Александр считает, что чемпион будет сдерживать претендента джебом, а Усику, чтобы разорвать дистанцию придется крутить британца, давить того темпом, комбинациями и ни в коем случае не вкладываться в удары. "Гвоздь" уверен, что Усику по силами "раздергать" соперника и заставить того ошибаться.

"Для Саши бой "на тихой волне" — не вариант. Александру не стоит заряжаться на удар, поскольку не думаю, что Усик впечатлит этим Джошуа на уровне супертяжелого веса", — считает бывший чемпион.

Кроме того, Гвоздик поведал, что несмотря на успех Энди Руиса в первом поединке с Энтони, Усику не стоит брать на вооружение тактику американца, ведь Руис за счет своей физиологии может позволить "рубку".

"Руис может даже стоя на месте оказывать давление. У Саши такой возможности, на мой взгляд, нет", — заявил Гвоздик.

Бой Усик — Джошуа состоится в ближайшую субботу, 25 сентября. В Украине вечер бокса с участием олимпийских чемпионом Лондона покажет сервис megogo.