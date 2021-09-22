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"Ніякої тихої хвилі": Гвоздик дав пораду Усику перед боєм з Джошуа

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Гвоздик і журналіст Роман Кадемін Новина оновлена 22 вересня 2021, 14:36
Олександр Гвоздик і журналіст Роман Кадемін

Олександр Гвоздик вірить в свого співвітчизника.

Колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик висловився щодо найближчого чемпіонського поєдинку в суперважкій вазі Ентоні Джошуа — Олександр Усик.

Цитує Гвоздика sportarena.

Гвоздик вважає Усика більш майстерним боксером, ніж Джошуа, проте він застеріг Сашу. На думку колишнього боксера, Усику не можна допустити плавного течії бою, адже це буде на руку AJ. Олександр вважає, що чемпіон буде стримувати претендента джебом, а Усику, щоб розірвати дистанцію доведеться крутити британця, тиснути того темпом, комбінаціями і ні в якому разі не вкладатися в удари. "Цвях" впевнений, що Усику по силами "розсмикати" суперника і змусити того помилятися.

"Для Саші бій "на тихій хвилі"- не варіант. Олександру не варто заряджатися на удар, оскільки не думаю, що Усик вразить цим Джошуа на рівні суперважкої ваги", — вважає колишній чемпіон.

Крім того, Гвоздик розповів, що незважаючи на успіх Енді Руїза в першому поєдинку з Ентоні, Усику не варто брати на озброєння тактику американця, адже Руїз за рахунок своєї фізіології може дозволити "рубку", а Усик — ні.

"Руїс може навіть стоячи на місці тиснути. У Саші такої можливості, на мій погляд, немає", — заявив Гвоздик.

Бій Усик — Джошуа відбудеться в найближчу суботу, 25 вересня. В Україні вечір боксу за участю олімпійських чемпіоном Лондона покаже сервіс megogo.

Теги:
#Бокс #Олександр Гвоздик #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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