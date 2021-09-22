"Суперкубок Украины нужно отменять": экс-игрок "Шахтера" высказался о противостоянии с "Динамо"

Виктор Грачев не видит фаворита в игре за Суперкубок Украины-2021.

Бывший футболист "Шахтера" Виктор Грачев считает, что матчи за Суперкубок Украины пять лет как потеряли актуальность.

Об этом он заявил в интервью isport.ua.

По мнению футбольного эксперта, Суперкубок между двумя лучшими командами Украины — "Динамо" и "Шахтером" сейчас носит товарищеский характер, несмотря на тот факт, что в одной игре можно завоевать трофей. По этому бывший футболист считает, что нужно упразднить это соревнование. Кроме того, Грачев раскритиковал организаторов турнира, которые поставили данную игру за 10 дней до встречи "Горняков" и "Бело-синих" в чемпионате Украины. Таким образом, организаторы сами уменьшают интерес к украинскому "Эль-Класико". Виктор уверен, что Суперкубок Украины-2021 станет игрой-репетицией к матчу 10-го тура УПЛ, где может решиться вопрос чемпионства.

"5-7 лет назад Суперкубок был каким-то противостоянием, но сегодня его по большому счету нужно отменять, это мое мнение", — заявил Грачев, который считает, что шансы команд в матче, который пройдет 22 сентября, равны.

"Телеграф" напоминает, что букмекеры также не сумели определить фаворита в матче за Суперкубок Украины-2021.