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"Суперкубок України потрібно скасовувати": екс-гравець "Шахтаря" висловився про протистояння з "Динамо"

Автор
Михайло Корнілов
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"Шахтар" — "Динамо" Новина оновлена 22 вересня 2021, 17:48
"Шахтар" — "Динамо"

Віктор Грачов не бачить фаворита в грі за Суперкубок України-2021.

Колишній футболіст "Шахтаря" Віктор Грачов вважає, що матчі за Суперкубок України п’ять років як втратили актуальність.

Про це він заявив в інтерв’ю isport.ua.

На думку футбольного експерта, Суперкубок між двома кращими командами України — "Динамо" і "Шахтарем" зараз носить товариський характер, незважаючи на той факт, що в одній грі можна завоювати трофей. Тому колишній футболіст вважає, що потрібно скасувати це змагання. Крім того, Грачов розкритикував організаторів турніру, які поставили цю гру за 10 днів до зустрічі "Гірників" і "Біло-синіх" в чемпіонаті України. Таким чином, організатори самі зменшують інтерес до українського "Ель Класіко". Віктор впевнений, що Суперкубок України-2021 стане грою-репетицією до матчу 10-го туру УПЛ, де може вирішитися питання чемпіонства.

"5-7 років тому Суперкубок був якимось протистоянням, але сьогодні його за великим рахунком треба скасовувати, це моя думка", — заявив Грачов, який вважає, що шанси команд у матчі, який пройде 22 вересня, рівні.

"Телеграф" нагадує, що букмекери також не зуміли визначити фаворита в матчі за Суперкубок України-2021.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Суперкубок України
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