Укр

"Ничего сверхъестественного": Вернидуб о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Юрий Вернидуб Новость обновлена 29 сентября 2021, 11:42
Юрий Вернидуб

Украинского тренера переполняли эмоции.

Вторник, 28 сентября, навсегда останется в памяти украинского тренера Юрия Вернидуба, который со своим "Шерифом" добыл победу в гостях у "Реала" в Лиге чемпионов со счетом 1:2.

Слова специалиста доступны на YouTube-канале чемпионов Молдовы.

Вернидуб еле сдерживал эмоции после игры. Наставник поблагодарил свою команду, а также признался, что это самый большой матч и самая громкая победа в его карьере. Кроме того, специалист подчеркнул, что его команда не думает о выходе из группы, несмотря на две стартовые победы. Также тренер прокомментировал слова известного нидерландского футболиста Дирка Кюйта, который перед стартом группового раунда ЛЧ заявил, что таким командам, как "Шериф", не место в Лиге чемпионов. Кроме того, украинец назвал победу над "Реалом" обычным делом.

"Мы будет работать от игры к игре. Мы не думаем о том, что сделали что-то сверхъестественное. Шаг за шагом мы идем вперед. Еще 4 игры", — заявил Вернидуб.

Напомним, в первом туре ЛЧ "Шериф" без шансов обыграл "Шахтер" со счетом 2:0. Таким образом, после двух туров подопечные Юрия Вернидуба возглавляют свою группу, где играют "Реал", "Интер" и "Шахтер". В следующем туре чемпионы Молдовы сыграют с "Интером" (19 октября).

Теги:
#Футбол #ФК Реал #Лига Чемпионов #Юрий Вернидуб #ФК Шериф
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