"Нічого надприродного": Вернидуб про перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів (відео)

Українського тренера переповнювали емоції.

Вівторок, 28 вересня, назавжди залишиться в пам’яті українського тренера Юрія Вернидуба, який зі своїм "Шерифом" здобув перемогу в гостях у "Реала" в Лізі чемпіонів з рахунком 1:2.

Слова фахівця доступні на YouTube-каналі чемпіонів Молдови.

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Вернидуб ледве стримував емоції після гри. Наставник подякував своїй команді, а також зізнався, що це найбільший матч і найгучніша перемога в його кар’єрі. Крім того, фахівець наголосив, що його команда не думає про вихід з групи, не дивлячись на дві стартові перемоги. Також тренер прокоментував слова відомого нідерландського футболіста Дірка Кюйта, який перед стартом групового раунду ЛЧ заявив, що таким командам, як "Шериф", не місце в Лізі чемпіонів. Крім того, українець назвав перемогу над "Реалом" звичайною справою.

"Ми буде працювати від гри до гри. Ми не думаємо про те, що зробили щось надприродне. Крок за кроком ми йдемо вперед. Ще 4 гри", — заявив Вернидуб.

Нагадаємо, в першому турі ЛЧ "Шериф" без шансів обіграв "Шахтар" з рахунком 2: 0. Таким чином, після двох турів підопічні Юрія Вернидуба очолюють свою групу, де грають "Реал", "Інтер" і "Шахтар". У наступному турі чемпіони Молдови зіграють з "Інтером" (19 жовтня).