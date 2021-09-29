Основному форварду "Шахтера" необходима операция

Лассина Траоре тяжело травмировался.

Нападающий "Шахтера" и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре, получивший серьезную травму в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Интера", в скором времени будет прооперирован.

Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Форвард получил травму в дебюте встречи после столкновения с защитником "Интера" Дензелом Думфрисом. Игрока вывезли с поля на носилках на специальном автомобиле. В "Шахтере" сообщили, что футболист в ближайшее время пройдет углубленное медицинское обследование, после чего будет прооперирован.

Отметим, матч "Шахтер" — "Интер" прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился "сухой" ничьей. Вместо Траоре на поле вышел Тете.

Напомним, 20-летний Лассина присоединился к "Шахтеру" в прошлое межсезонье, перейдя из "Аякса" за 10,00 млн евро (данные transfermarkt). В текущем сезоне футболист забил 9 голов в 14 матчах за донецкую команду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что юношеская команда "Шахтера" проиграла "Интеру" в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА.