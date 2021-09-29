Основному форварду "Шахтаря" необхідна операція
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Лассіна Траоре важко травмувався.
Нападник "Шахтаря" і збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре, який отримав серйозну травму в матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Інтера", незабаром буде прооперований.
Про це повідомляє офіційний сайт донецької команди.
Форвард отримав травму в дебюті зустрічі після зіткнення із захисником "Інтера" Дензелом Думфрісом. Гравця вивезли з поля на носилках на спеціальному автомобілі. В "Шахтарі" повідомили, що футболіст найближчим часом пройде поглиблене медичне обстеження, після чого буде прооперований.
Відзначимо, матч "Шахтар" — "Інтер" пройшов в Києві на НСК "Олімпійський" і завершився "сухою" нічиєю. Замість Траоре на поле вийшов Тете.
Нагадаємо, 20-річний Лассіна приєднався до "Шахтаря" в минуле міжсезоння, перейшовши з "Аякса" за 10,00 млн євро (дані transfermarkt). У поточному сезоні футболіст забив 9 голів у 14 матчах за донецьку команду.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що юнацька команда "Шахтаря" програла "Інтеру" в домашньому матчі Юнацької ліги УЄФА.
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