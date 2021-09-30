Яремчук уничтожил "Барселону" на глазах у особого болельщика (видео)

Команда Романа Яремчука разгромила "Барселону".

В среду, 29 сентября, "Бенфика" на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" разгромила каталонскую "Барселону". На игру пришел маленький сын форварда сборной Украины и лиссабонцев Романа Яремчука Никита.

Об этом рассказала супруга футболиста Кристина Яремчук на своей страничке в Instagram.

Команда украинца камня на камне не оставила от "Сине-гранатовых", добыв убедительную победу со счетом 3:0. Роман вышел на поле в старте и был заменен на 75-й минуте встречи. За действиями Яремчука наблюдал особый болельщик — его маленький сын Никита, который впервые пришел на стадион, чтобы поддержать папу.

Милыми видео с трибун и не только поделилась мама маленького болельщика:

Эта победа позволила "Бенфике" (4 очка) занять второе место в турнирной таблице. "Бавария" (6 очков) — первая, "Динамо" (1 очко) — третье, а "Барселона" (0 очков) — последняя. В следующих двух турах ЛЧ португальский коллектив встретится с мюнхенцами.

"Телеграф" напоминает, что "Бавария" в Мюнхене попросту уничтожила киевское "Динамо" со счетом 5:0.