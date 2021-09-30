Яремчук знищив "Барселону" на очах у особливого вболівальника (відео)

Команда Романа Яремчука розгромила "Барселону".

У середу, 29 вересня, "Бенфіка" на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка" розгромила каталонську "Барселону". На гру прийшов маленький син форварда збірної України і лісабонців Романа Яремчука Микита.

Про це розповіла дружина футболіста Христина Яремчук на своїй сторінці в Instagram.

Команда українця каменя на камені не залишила від "Синьо-гранатових", здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0. Роман вийшов на поле у старті і був замінений на 75-й хвилині зустрічі. За діями Яремчука спостерігав особливий уболівальник — його маленький син Микита, який вперше прийшов на стадіон, щоб підтримати тата.

Милими відео з трибун і не тільки поділилася мама маленького вболівальника:

Ця перемога дозволила "Бенфіці" (4 очки) посісти друге місце в турнірній таблиці. "Баварія" (6 очок) — перша, "Динамо" (1 очко) — третє, а "Барселона" (0 очок) — остання. У наступних двох турах ЛЧ португальський колектив зустрінеться з мюнхенцями.

"Телеграф" нагадує, що " Баварія" в Мюнхені просто знищила київське "Динамо" з рахунком 5:0.