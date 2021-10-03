"Заря" - "Десна": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

"Заря" принимает "Десну" в рамках матча УПЛ.

В воскресенье, 3-го октября, "Заря", которая накануне проиграла "Роме" во втором туре Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22, в рамках поединка 10-го тура чемпионата Украины сыграет с "Десной". В этой статье ближе к началу встречи будет доступна прямая видеотрансляция игры, которая пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене".

Прямая видеотрансляция матча "Заря" — "Десна"

Команды подходят к игре в плохом настроении. Луганчане хоть и победили "Днепр-1" (0:4) в последнем туре УПЛ, но болезненное поражение от "Ромы" сильно сказалось на настрое команды. Черниговский коллектив, в свою очередь, проиграл "Металлисту-1925" (1:2). Перед очным противостоянием команды занимают 6 и 7 места в отечественном первенстве.

Отметим, матч "Заря" — "Десна" начнется в 17:00 по киевскому времени.

В случае победы одна из команд вернется в зону еврокубков.

Турнирная таблица УПЛ

"Телеграф" напоминает, что в центральном матче 10-го тура УПЛ встретятся "Динамо" и "Шахтер". Эта игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", а видеотрансляция встречи, которая также пройдет 3-го октября, доступна у нас на сайте.