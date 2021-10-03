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"Зоря" — "Десна": пряма відеотрансляція матчу чемпіонату України

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Зоря" — "Десна" Новина оновлена 03 жовтня 2021, 13:12
"Зоря" — "Десна"

"Зоря" приймає "Десну" в рамках матчу УПЛ.

У неділю, 3-го жовтня, "Зоря", яка напередодні програла "Ромі" у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22, в рамках поєдинку 10-го туру чемпіонату України зіграє з "Десною". У цій статті ближче до початку зустрічі буде доступна пряма відеотрансляція гри, яка пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

Пряма відеотрансляція матчу "Зоря" — "Десна"

Відзначимо, матч "Зоря" — "Десна" розпочнеться о 17:00 за київським часом. Команди підходять до гри в поганому настрої. Луганчани хоч і перемогли "Дніпро-1" (0:4) в останньому турі УПЛ, але болюча поразка від "Роми" сильно позначилася на настрої команди. Чернігівський колектив, в свою чергу, програв "Металісту-1925" (1:2).

Перед очним протистоянням команди займають 6 і 7 місця у вітчизняній першості. У разі перемоги одна з команд повернеться у зону єврокубків.

Турнірна таблиця УПЛ
Турнірна таблиця УПЛ

"Телеграф" нагадує, що в центральному матчі 10-го туру УПЛ зустрінуться "Динамо" та "Шахтар". Ця гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", а відеотрансляція зустрічі, яка також відбудеться 3-го жовтня, доступна у нас на сайті.

Теги:
#Футбол #ФК Зоря #УПЛ #ФК Десна
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