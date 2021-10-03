Промоутер Ломаченко объяснил, почему отказал Усику

Александр Усик просто выступал не в том весе.

Известный американский промоутер Боб Арум, который занимается делами Василия Ломаченко рассказал, почему в свое время не подписал Александра Усика, ставшего в итоге чемпионом мира в супертяжелом весе.

Своими мыслями по этому поводу Арум поделился в интервью worldboxingnews.

Функционер поведал, что после подписания Василия Ломаченко менеджер украинских боксеров Эгис Климас предлагал промоутеру еще и Усика, однако тогда Арум отказал. Американец отметил, что знал, что Александр достигнет успеха в профи, но на тот момент он выступал в 1-м тяжелом весе, который непопулярен в США.

"Что я буду делать с крузером (боксер 1-го тяжелого веса) в США?" — ответил тогда Арум и предложил Эгису и Усику повернуть свой взор в сторону европейских промоутеров.

В итоге украинец подписал контракт с К2 Promotions (промоутерская компания братьев Кличко), стал абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе и выиграл три основных пояса в хевивейте. Арум признался, что сожалеет о прошлом решении, однако, по его мнению, Усик с американским промоутер мог и не оказаться на том месте, где находится сейчас. К слову, Арум помогал в продвижении боя Усик — Хантер, однако делал это он в качестве одолжения Ломаченко.

Сейчас Усик находится на вершине хевивейта. Украинца в 2022 году ожидает бой-реванш с Джошуа.