Рус

Промоутер Ломаченка пояснив, чому відмовив Усику

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
Боб Арум міг підписати відразу двох олімпійських чемпіонів з України Новина оновлена 03 жовтня 2021, 14:00
Боб Арум міг підписати відразу двох олімпійських чемпіонів з України

Олександр Усик просто виступав не в тій вазі.

Відомий американський промоутер Боб Арум, який займається справами Василя Ломаченка розповів, чому свого часу не підписав Олександра Усика, який в підсумку став чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Своїми думками з цього приводу Арум поділився в інтерв’ю worldboxingnews.

Функціонер повідав, що після підписання Василя Ломаченка менеджер українських боксерів Егіс Климас пропонував промоутеру ще і Усика, однак тоді Арум відмовив. Американець відзначив, що знав, що Олександр досягне успіху в профі, але на той момент він виступав в 1-й важкій вазі, яка непопулярна в США.

"Що я буду робити з крузером (боксер 1-го важкої ваги) в США?" — відповів тоді Арум і запропонував Егісу і Усику повернути свій погляд у бік європейських промоутерів.

У підсумку українець підписав контракт з К2 Promotions (промоутерська компанія братів Кличків), став абсолютним чемпіоном світу в 1-й важкій вазі і виграв три основних пояси в хевівейті. Арум зізнався, що шкодує про минуле рішення, проте, на його думку, Усик з американським промоутер міг і не опинитися на тому місці, де знаходиться зараз. До слова, Арум допомагав в просуванні бою Усик — Хантер, однак робив це він як послугу Ломаченку.

Зараз Усик знаходиться на вершині хевівейту. Українця у 2022 році очікує бій-реванш з Джошуа.

Теги:
#Бокс #Боб Арум #Василь Ломаченко #Олександр Усик
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)
Дата публікації
Категорія
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі
Дата публікації
Категорія
Олексій Любченко і Юлія Свириденко
У Кабміні готують ще одну гучну відставку — джерела
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" у Трускавці нагородили самих себе
Інвестняня і турбо жим-жим: "Слуги народу" вручили премії самі собі
Дата публікації
Категорія
В другій половині жовтня може піти сніг у Карпатах
Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні - Укргідрометцентр