Промоутер Ломаченка пояснив, чому відмовив Усику

Олександр Усик просто виступав не в тій вазі.

Відомий американський промоутер Боб Арум, який займається справами Василя Ломаченка розповів, чому свого часу не підписав Олександра Усика, який в підсумку став чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Своїми думками з цього приводу Арум поділився в інтерв’ю worldboxingnews.

Функціонер повідав, що після підписання Василя Ломаченка менеджер українських боксерів Егіс Климас пропонував промоутеру ще і Усика, однак тоді Арум відмовив. Американець відзначив, що знав, що Олександр досягне успіху в профі, але на той момент він виступав в 1-й важкій вазі, яка непопулярна в США.

"Що я буду робити з крузером (боксер 1-го важкої ваги) в США?" — відповів тоді Арум і запропонував Егісу і Усику повернути свій погляд у бік європейських промоутерів.

У підсумку українець підписав контракт з К2 Promotions (промоутерська компанія братів Кличків), став абсолютним чемпіоном світу в 1-й важкій вазі і виграв три основних пояси в хевівейті. Арум зізнався, що шкодує про минуле рішення, проте, на його думку, Усик з американським промоутер міг і не опинитися на тому місці, де знаходиться зараз. До слова, Арум допомагав в просуванні бою Усик — Хантер, однак робив це він як послугу Ломаченку.

Зараз Усик знаходиться на вершині хевівейту. Українця у 2022 році очікує бій-реванш з Джошуа.