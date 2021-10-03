Миллиарды не работают: звездный ПСЖ с Месси проиграл скромному "Ренну" (видео)

ПСЖ уступил, но остался лидером.

В воскресенье, 3 октября, "Ренн" в рамках матча 9-го тура чемпионата Франции 2021/22 принимал ПСЖ, который на старте Лиги чемпионов пострадал от "Брюгге" Эдуарда Соболя. Встреча состоялась на стадионе "Роазон Парк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Победу "Ренну" принесли точные выстрелы Гаэтана Лаборда и Флавьена Тэ. Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси провел на поле весь матч, но помочь своей команде зацепиться за очки не сумел.

Отметим, стоимость игроков ПСЖ в более чем 5 раз превышает стоимость футболистов "Ренна". Transfermarkt оценивает игроков парижан в 998,95 млн евро, а "Ренна" — в 185,15 млн евро.

Этот успех позволил "Ренну" (12 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице первенства Франции, ПСЖ (24 очка), несмотря на фиаско, остался лидером. В следующем туре ПСЖ сыграет дома с "Анже" (15.10.2021), а "Ренн" отправится в гости к "Мецу" (17.10.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси оформил лучший гол 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2021-22, забив дебютный мяч за ПСЖ в игре против "Манчестер Сити".