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Мільярди не працюють: зоряний ПСЖ з Мессі програв скромному "Ренну" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Ренн" — ПСЖ Новина оновлена 03 жовтня 2021, 16:41
"Ренн" — ПСЖ

ПСЖ поступився, але залишився лідером.

У неділю, 3 жовтня, "Ренн" в рамках матчу 9-го туру чемпіонату Франції 2021/22 приймав ПСЖ, який на старті Ліги чемпіонів постраждав від "Брюгге" Едуарда Соболя. Зустріч відбулася на стадіоні "Роазон Парк" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Перемогу "Ренну" принесли точні постріли Гаетана Лаборда і Флавія Те. Аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі провів на полі весь матч, але допомогти своїй команді зачепитися за очки не зумів.

Відзначимо, вартість гравців ПСЖ в більш ніж 5 разів перевищує вартість футболістів "Ренна". Transfermarkt оцінює гравців парижан в 998,95 млн євро, а "Ренна" — в 185,15 млн євро.

Цей успіх дозволив "Ренну" (12 очок) піднятися на 7-е місце в турнірній таблиці першості Франції, ПСЖ (24 очка), незважаючи на фіаско, залишився лідером. У наступному турі ПСЖ зіграє вдома з "Анже" (15.10.2021), а "Ренн" відправиться в гості до "Мецу" (17.10.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мессі оформив кращий гол 2-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021-22, забивши дебютний м’яч за ПСЖ у грі проти "Манчестер Сіті".

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Ліга 1 #ФК Ренн
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