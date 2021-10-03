Украинский тренер сводит команду в церковь, чтобы улучшить реализацию (видео)

Матч "Верес" — "Александрия" завершился без голов.

Главный тренер "Александрии", на матче с которой недавно буйствовали ультрас "Динамо", Юрий Гура подвел итоги выездной игры 10-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 против "Вереса".

Комментарий специалиста доступен на YouTube-канале "Канали Футбол 1,2,3".

Команды за два тайма не сумели поразить ворота друг друга, но ближе к голу были именно гости. Гура с улыбкой прокомментировал плохую реализацию своих игроков, отметив, что по возвращению домой он с подопечными пойдет в церковь и поставит там свечки на удачу.

"Может, сходим в церковь, потому что не лезет мяч. Поставим свечки, в храме постоим. Может, поможет", — рассказал наставник во флеш-интервью телеканалам "Футбол 1,2,3"

Полный видеообзор матча "Верес" — "Александрия":

Отметим, этот результат оставил "Александрию" (18 очков) на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Верес" (12 очков) — на 8-м месте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик забил феноменальный гол в 10-м туре чемпионата Украины.