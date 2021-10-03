Український тренер зводить команду до церкви, щоб поліпшити реалізацію (відео)

Матч "Верес" — "Олександрія" завершився без голів.

Головний тренер "Олександрії", на матчі з якої недавно буйствували ультрас "Динамо", Юрій Гура підвів підсумки виїзної гри 10-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 проти "Вереса".

Коментар спеціаліста доступний на YouTube-каналі "Каналі Футбол 1,2,3".

Команди за два тайми не зуміли вразити ворота один одного, але ближче до голу були саме гості. Гура з посмішкою прокоментував погану реалізацію своїх гравців, зазначивши, що після повернення додому він з підопічними піде до церкви і поставить там свічки на удачу.

"Може, сходимо до церкви, бо не лізе м’яч. Поставимо свічки, в храмі постоїмо. Може, допоможе", — розповів наставник у флеш-інтерв’ю телеканалам "Футбол 1,2,3"

Повний відеоогляд матчу "Верес" — "Олександрія":

Відзначимо, цей результат залишив "Олександрію" (18 очок) на 6-му місці в турнірній таблиці УПЛ, а "Верес" (12 очок) — на 8-му місці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що герой збірної України на Євро-2020 Артем Довбик забив феноменальний гол в 10-му турі чемпіонату України.