Укр

Монзуль войдет в историю: украинке доверили судить матч сборной Англии

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Екатерине Монзуль доверили матч сборной Англии Новость обновлена 07 октября 2021, 15:51
Екатерине Монзуль доверили матч сборной Англии

Украинская судья будет работать на игре отбора на ЧМ-2022.

Украинская женщина-арбитр Екатерина Монзуль, которая недавно работала на VAR на матче "Динамо" — "Шахтер", возглавит судейскую бригаду в поединке отбора на чемпионат мира-2022 Андорра — Англия.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По информации источника, в поле будут работать сразу три украинки: Монзуль — в качестве главного арбитра, а Марина Стрелецкая и Светлана Грушко — в качестве линейных рефери. На игре, которая состоится 9 октября на "Эстади Насьональ" в Андорра-ла-Велье, будет работать система VAR, за которую будут отвечать француженка Стефани Фраппар и украинец Виктор Матяш. Роль четвертого судьи исполнит еще один представитель Украины Денис Шурман.

Примечательно, что впервые в истории матч мужской сборной Англии будет судить женщина.

Добавим, что англичане почти обеспечили себе выход в финальную стадию Мундиаля. Андорра, в свою очередь, с одной победой барахтается на дне турнирной таблицы.

Турнирное положение команд в группе I отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение команд в группе I отбора на ЧМ-2022

"Телеграф" напоминает, что 9 октября сборная Украины также проведет отборочный матч на ЧМ-2022. "Желто-синим" придется попотеть в гостевом поединке с финнами, хотя наша команда является фаворитом встречи.

Теги:
#Футбол #Екатерина Монзуль
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Политика
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Категория
"Красная зона" предполагает усиление мер безопасности по коронавирусу.
С 10 октября две области войдут в "красную зону" по коронавирусу
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было
Дата публикации
Категория
Рост цен на газ сравнительной с прошлым днем составил 15%
У рекордных цен на газ есть конкретные причины: что произошло и как это скажется на Украине
Дата публикации
Категория
ТОП-10 всемирно известных украинцев
От Кличко до Верки Сердючки: благодаря кому в мире знают об Украине (инфографика)