Монзуль войдет в историю: украинке доверили судить матч сборной Англии

Украинская судья будет работать на игре отбора на ЧМ-2022.

Украинская женщина-арбитр Екатерина Монзуль, которая недавно работала на VAR на матче "Динамо" — "Шахтер", возглавит судейскую бригаду в поединке отбора на чемпионат мира-2022 Андорра — Англия.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По информации источника, в поле будут работать сразу три украинки: Монзуль — в качестве главного арбитра, а Марина Стрелецкая и Светлана Грушко — в качестве линейных рефери. На игре, которая состоится 9 октября на "Эстади Насьональ" в Андорра-ла-Велье, будет работать система VAR, за которую будут отвечать француженка Стефани Фраппар и украинец Виктор Матяш. Роль четвертого судьи исполнит еще один представитель Украины Денис Шурман.

Примечательно, что впервые в истории матч мужской сборной Англии будет судить женщина.

Добавим, что англичане почти обеспечили себе выход в финальную стадию Мундиаля. Андорра, в свою очередь, с одной победой барахтается на дне турнирной таблицы.

Турнирное положение команд в группе I отбора на ЧМ-2022

"Телеграф" напоминает, что 9 октября сборная Украины также проведет отборочный матч на ЧМ-2022. "Желто-синим" придется попотеть в гостевом поединке с финнами, хотя наша команда является фаворитом встречи.