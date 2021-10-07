Монзуль увійде в історію: українці довірили судити матч збірної Англії

Українська суддя буде працювати на грі відбору на ЧС-2022.

Українська жінка-арбітр Катерина Монзуль, яка нещодавно працювала на VAR на матчі "Динамо" — "Шахтар", очолить суддівську бригаду в поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 Андорра — Англія.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За інформацією джерела, в полі працюватимуть відразу три українки: Монзуль — в якості головного арбітра, а Марина Стрілецька і Світлана Грушко — як лінійні рефері. На грі, яка відбудеться 9 жовтня на "Естадіо Насьональ" в Андорра-ла-Вельї, буде працювати система VAR, за яку будуть відповідати француженка Стефані Фраппар і українець Віктор Матяш. Роль четвертого судді виконає ще один представник України Денис Шурман.

Примітно, що вперше в історії матч чоловічої збірної Англії буде судити жінка.

Додамо, що англійці майже забезпечили собі вихід у фінальну стадію Мундіалю. Андорра, в свою чергу, з однією перемогою борсається на дні турнірної таблиці.

Турнірне становище команд в групі I відбору на ЧС-2022

"Телеграф" нагадує, що 9 жовтня збірна України також проведе відбірковий матч на ЧС-2022. "Жовто-синім" доведеться попітніти в гостьовому поєдинку з фінами, хоча наша команда є фаворитом зустрічі.