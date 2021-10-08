Промоутеры поспорили из-за Усика

Промоутеры созвонились из-за ситуации в хевивейте.

Украинский боксер Александр Усик своей победой над Энтони Джошуа полностью изменил ситуацию в супертяжелом дивизионе. Промоутеры Боб Арум и Эдди Хирн созвонились, чтобы обсудить будущий поединок украинца.

Об этом сообщает mirror.

По информации источника, Арум хочет, чтобы Усик встретился в ринге с Тайсоном Фьюри, если тот победит Деонтея Уайлдера в ближайшем бою (9-е октября). Промоутер считает, что это будет разумно, ведь тогда мир узнает имя первого за долгое время абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Американец попросил Джошуа и Хирна отступить и подготовиться к дальнейшим вызовам.

"Если Фьюри победит Уайлдера, то, возможно, все поступят разумно и дадут возможность устроить бой за звание абсолютного чемпиона между "Цыганским королем" и Усиком при условии, что Джошуа проведет бой с победителем", — заявил Арум.

Тем не мене Хирн в комментарии для iFL TV наотрез отказался от этого предложения, отметив, что Джошуа думает только о реванше с Усиком.

"Я не вижу сценария, при котором AJ отказался бы от реванша", — заявил Хирн.

"Телеграф" напоминает, что Усик по контракту обязан дать реванш Джошуа, который уже активировал эту опцию.