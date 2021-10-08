Промоутери посперечалися через Усика

Відомі промоутери посперечалися через ситуацію в хевівейті.

Український боксер Олександр Усик своєю перемогою над Ентоні Джошуа повністю змінив ситуацію в суперважкому дивізіоні. Промоутери Боб Арум і Едді Гірн зідзвонилися, щоб обговорити майбутній поєдинок українця.

Про це повідомляє mirror.

За інформацією джерела, Арум хоче, щоб Усик зустрівся в рингу з Тайсоном Ф’юрі, якщо той переможе Деонтея Вайлдера в найближчому бою (9-е жовтня). Промоутер вважає, що це буде розумно, адже тоді світ дізнається ім’я першого за довгий час абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Американець попросив Джошуа і Гірна відступити і підготуватися до подальших викликів.

"Якщо Ф’юрі переможе Вайлдера, то, можливо, всі вчинять розумно і дадуть можливість влаштувати бій за звання абсолютного чемпіона між "Циганським королем" і Усиком за умови, що Джошуа проведе бій з переможцем", — заявив Арум.

Тим не менше Гірн в коментарі для iFL TV навідріз відмовився від цієї пропозиції, зазначивши, що Джошуа думає тільки про реванш з Усиком.

"Я не бачу сценарію, при якому AJ відмовився б від реваншу", — заявив Гірн.

"Телеграф" нагадує, що Усик за контрактом зобов’язаний дати реванш Джошуа, який вже активував цю опцію.