Укр

Российских болельщиков побили в Словении после матча сборных (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Словенские медики помогли россиянам Новость обновлена 12 октября 2021, 13:45
Словенские медики помогли россиянам

Матч Словения — Россия был омрачен фанатскими разборками.

Игра отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Словении и России завершилась избиением группы болельщиков гостей.

Об этом сообщает РИА Спорт.

По информации источника, группа болельщиков из РФ направлялась пешком со стадиона в отель. При этом, по словам пострадавших, они шли без символики своей команды. В темноте на группу из 5 россиян напали местные, которые избили их. Сообщается, что одному гражданину РФ понадобилась госпитализация в местном госпитале. После получения первой помощи пострадавшие решили вернуться домой запланированным рейсом. В итоге словенская полиция возбудила дело по факту нападения на россиян.

Фото с последствиями нападения на группу российских болельщиков доступны в сети:

Отметим, матч Словения — Россия прошел в Мариборе на стадионе "Людски врт" и завершился победой гостей со счетом 1:2.

Видеообзор матча Словения — Россия:

Успех на выезде вывел команду России в лидеры отборочной группы:

Турнирное положение сборной России в группе H отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение сборной России в группе H отбора на ЧМ-2022

"Телеграф" напоминает, что сборной Украины 12 октября предстоит провести матч отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. За ходом этой встречи можно будет следить по ТВ.

Теги:
#Футбол #Сборная России #Сборная Словении
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