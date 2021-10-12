Рус

Російських уболівальників побили в Словенії після матчу збірних (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
148
Словенські медики допомогли росіянам Новина оновлена 12 жовтня 2021, 13:45
Словенські медики допомогли росіянам

Матч Словенія — Росія був затьмарений фанатськими розбірками.

Гра відбору на чемпіонат світу-2022 між збірними Словенії та Росії завершилася побиттям групи уболівальників гостей.

Про це повідомляє РІА Спорт.

За інформацією джерела, група уболівальників з РФ прямувала пішки зі стадіону в готель. При цьому, за словами постраждалих, вони йшли без символіки своєї команди. У темряві на групу з 5 росіян напали місцеві, які побили їх. Повідомляється, що одному громадянину РФ знадобилася госпіталізація в місцевому госпіталі. Після отримання першої допомоги постраждалі вирішили повернутися додому запланованим рейсом. В результаті словенська поліція порушила справу за фактом нападу на росіян.

Фото з наслідками нападу на групу російських уболівальників доступні в мережі:

Відзначимо, матч Словенія — Росія пройшов у Маріборі на стадіоні "Людські врт" і завершився перемогою гостей з рахунком 1:2.

Відеоогляд матчу Словенія — Росія:

Успіх на виїзді вивів команду Росії в лідери відбіркової групи:

Турнірне становище збірної Росії в групі H відбору на ЧС-2022
Турнірне становище збірної Росії в групі H відбору на ЧС-2022

"Телеграф" нагадує, що збірній України 12 жовтня належить провести матч відбору на ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною. За ходом цієї зустрічі можна буде стежити по ТБ.

Теги:
#Футбол #Збірна Росії #Збірна Словенії
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Політика
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Троє з двох десятків померлих були повністю щеплені від коронавірусу
На Харківщині від коронавірусу померли вакциновані люди: що відомо
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист заплутався в свідченнях
Дата публікації
Категорія
Кадр з відео конференції Німеччини, України та Франції.
Макрон анонсував швидку зустріч в Нормандському форматі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Опалювальний сезон починається з проблем
Тарифи на комуналку зростають, незважаючи на обіцянки Зеленського: як Україна входить в опалювальний сезон