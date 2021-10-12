Російських уболівальників побили в Словенії після матчу збірних (відео)

Матч Словенія — Росія був затьмарений фанатськими розбірками.

Гра відбору на чемпіонат світу-2022 між збірними Словенії та Росії завершилася побиттям групи уболівальників гостей.

Про це повідомляє РІА Спорт.

За інформацією джерела, група уболівальників з РФ прямувала пішки зі стадіону в готель. При цьому, за словами постраждалих, вони йшли без символіки своєї команди. У темряві на групу з 5 росіян напали місцеві, які побили їх. Повідомляється, що одному громадянину РФ знадобилася госпіталізація в місцевому госпіталі. Після отримання першої допомоги постраждалі вирішили повернутися додому запланованим рейсом. В результаті словенська поліція порушила справу за фактом нападу на росіян.

Фото з наслідками нападу на групу російських уболівальників доступні в мережі:

Відзначимо, матч Словенія — Росія пройшов у Маріборі на стадіоні "Людські врт" і завершився перемогою гостей з рахунком 1:2.

Відеоогляд матчу Словенія — Росія:

Успіх на виїзді вивів команду Росії в лідери відбіркової групи:

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