Російських уболівальників побили в Словенії після матчу збірних (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 148
Матч Словенія — Росія був затьмарений фанатськими розбірками.
Гра відбору на чемпіонат світу-2022 між збірними Словенії та Росії завершилася побиттям групи уболівальників гостей.
Про це повідомляє РІА Спорт.
За інформацією джерела, група уболівальників з РФ прямувала пішки зі стадіону в готель. При цьому, за словами постраждалих, вони йшли без символіки своєї команди. У темряві на групу з 5 росіян напали місцеві, які побили їх. Повідомляється, що одному громадянину РФ знадобилася госпіталізація в місцевому госпіталі. Після отримання першої допомоги постраждалі вирішили повернутися додому запланованим рейсом. В результаті словенська поліція порушила справу за фактом нападу на росіян.
Фото з наслідками нападу на групу російських уболівальників доступні в мережі:
Відзначимо, матч Словенія — Росія пройшов у Маріборі на стадіоні "Людські врт" і завершився перемогою гостей з рахунком 1:2.
Відеоогляд матчу Словенія — Росія:
Успіх на виїзді вивів команду Росії в лідери відбіркової групи:
"Телеграф" нагадує, що збірній України 12 жовтня належить провести матч відбору на ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною. За ходом цієї зустрічі можна буде стежити по ТБ.
- Дата публікації
-
- Категорія
-