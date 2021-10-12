Выступивший против Лукашенко форвард "Динамо" боится возвращаться в Беларусь - ему угрожают армией

Власти Беларуси придумали, как отомстить футболисту.

Валерий Исаев, агент нападающего Ильи Шкурина, выступающего за киевского "Динамо", которое в сентябре провалило игру с "Баварией" (5:0) в Лиге чемпионов, поведал, что у его подопечного могут возникнуть проблемы в случае возвращения на родину.

Об этом представитель белорусского игрока рассказал в комментарии для tribuna.

Исаев отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко освободил футболистов национальной и молодежной сборной от службы в армии. Шкурин стал единственным игроком национальной команды, который публично выступил против президента после скандальных выборов 2020 года и отказался выступать в составе сборной Беларуси, пока страну возглавляет Лукашенко. В итоге Илья был исключен из национальной команды, а затем ему стали приходить повестки в военкомат.

"Белорусские военные службы пытались сделать так, чтобы Илья пришел по повестке в военкомат своего родного города", — рассказал Исаев.

Исаев отметил, что запрета на въезд в Беларусь у его подопечного нет, однако Илья все еще побаивается возвращаться на родину.

"Никто не знает, что может произойти. Но вероятность пойти в армию велика. Однако это последний пункт, по которому он побоится вернуться в родную страну сейчас", — добавил Валерий.

Напомним, 22-летний Шкурин перебрался в команду Мирчи Луческу на правах аренды из московского ЦСКА в июле 2021 года. Срок соглашения рассчитан на один сезон. В текущей кампании нападающий отдал три голевые передачи в 7 играх за "Бело-синих".

Ранее "Телеграф" сообщал, что новый нападающий "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии.